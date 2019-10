Kotimaa

Aatto Mukari, 19, lähti hakemaan hernekeittoa – kun hän palasi, poterossa oli tapahtunut pahin mahdollinen

Kun olin saanut pakit täyteen ja tulin takaisin, niin siihen poteroon oli tullut täysosuma. Oli ruumiinkappaleita, joitakin riekaleita siinä oli jäljellä.