Saamelais­käräjävaaleista neljä oikaisuvaatimusta

Saamelaiskäräjien vaaleista on tullut neljä oikaisuvaatimusta.

Jos vaatimukset katsotaan aiheellisiksi, on vaalien tulosta oikaistava. Valtioneuvoston tulee tällöin tarvittaessa määrätä saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet vaalien oikaistun tuloksen mukaisesti. Mikäli vaalien tulos ei ole oikaistavissa, on vaalit järjestettävä uudelleen.



Saamelaiskäräjälain mukaan oikaisuvaatimuksen voi jättää äänioikeutettu, joka katsoo että vaalien tuloksen vahvistamisessa tai vaaleissa muutoin on toimittu vastoin lakia. Oikaisuvaatimus on jätettävä kahden viikon sisällä vaalien tuloksen vahvistamisesta.



Saamelaiskäräjien hallituksen on käsiteltävä oikaisuvaatimukset kiireellisesti viimeistään ennen vaalivuoden loppua.