Poliisilta lisätietoa Harjavallan verisestä tytöstä: 16-vuotiaan epäillään hyökänneen 52-vuotiaan naisen kimppuun

Kotimaa

Poliisilta lisätietoa Harjavallan verisestä tytöstä: 16-vuotiaan epäillään hyökänneen 52-vuotiaan naisen kimpp

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Poliisi on paljastanut uutta tietoa Harjavallan veriteosta.Poliisi ilmoitti aamulla etsivänsä 17-vuotiasta tyttö, joka on vaarallinen ja verinen. Poliisi tarkentaa, että tekijä on 16-vuotias.Tyttö oli poliisin mukaan hyökännyt teräaseen kanssa 52-vuotiaan naisen kimppuun. Poliisin mukaan tyttö kohdisti naiseen hengenvaarallista väkivaltaa.Tapon yritys tapahtui aamuyöllä yksityisessä asunnossa Harjavallassa Satakunnantiellä.Teon jälkeen 16-vuotias tyttö pakeni paikalta.52-vuotias nainen kykeni hälyttämään itselleen apua. Sairaankuljetus toimitti hänet sairaalan hoitoon. Uhrin tila ei poliisin mukaan ole hengenvaarallinen.Paennutta 16-vuotiasta etsivät aamulla useat poliisipartio Harjavallan alueelta. Tyttö saatiin kiinni Harjavallan keskustassa aamupäivällä hieman ennen kymmentä.Esitutkinta on poliisin mukaan alkuvaiheessa.