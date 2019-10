Kotimaa

Juopotteleva mieskaksikko kaatoi vappuna Lohjalla stop-merkin – oikeus lätkäisi ehdollista vankeutta

Oikeus ei ottanut päähänpistoa kevyesti

Kahden miehen päähänpisto vapunpäivänä johti ehdollisiin vankeustuomioihin Länsi-Uudenmaan käräjäoikeudessa, selviää tuoreesta tuomiosta. Kolmekymppiset miehet kaatoivat stop-merkin Lohjalla Puistokadun ja Pitkäkadun risteyksessä. Samaisessa merkissä oli myös tienviitat ja suojatietä osoittava liikennemerkki.Toinen miehistä kertoi oikeudessa, että he olivat huomanneet merkin olevan vinossa ja saivat päähänpiston nostaa merkin irti jalustasta. Sen jälkeen he joivat alkoholia puistonpenkillä ja jatkoivat matkaa toisen miehen kotia kohti.Tilanteen nähnyt sivullinen mies päätti soittaa hälytyskeskukseen. Poliisi nappasi miehet vain parinsadan metrin päässä kaadetusta liikennemerkistä.Juttu eteni käräjäoikeuteen, jossa miehiä syytettiin liikennetuhotyöstä. Stop-merkki määrää, että risteykseen tulevan ajoneuvon on pysähdyttävä ja osoittaa samalla väistämisvelvollisuutta. Oikeus katsoi, että stop-merkin kaataminen muutti koko risteyksen sääntöjä.– Käytännössä sillä menettelyllä, että stop-merkki on poistettu paikaltaan siten, ettei se ole ollut enää muiden tienkäyttäjien havaittavissa, on aiheutettu koko puheena olevan risteyksen etuajo-oikeutta ja väistämisvelvollisuutta koskevien sääntöjen muuttuminen. Stop-merkkiä voidaan pitää merkityksellisimpänä etuajo-oikeutta ja väistämisvelvollisuutta ilmentävänä liikennemerkkinä, oikeus arvioi.Se, että miehet tekivät tekonsa vapun tiimellyksessä, ei lieventänyt tuomiota. Päinvastoin oikeus piti tekoa entistä raskauttavampana, sillä sen mukaan vappupäivänä tielläliikkujia on enemmän kuin normaalisti.– Teko on ollut omiaan aiheuttamaan yleistä hengen tai terveyden vaaraa liikenteessä, oikeus kirjoittaa tuomiossaan.Miehet tuomittiin neljän kuukauden ehdollisiin vankeusrangaistuksiin. Toinen tuomittiin liikennetuhotyön lisäksi myös näpistyksestä aiemman pyörävarkauden takia.Tuomiosta voi valittaa korkeampaan oikeusasteeseen.