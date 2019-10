Kotimaa

Kostoreissun kova hinta: Uhri halvaantui ja on nyt työkyvytön – tuomitun maksettava 318 kuukauden ansiot

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uhri on noin 40-vuotias ja hän halvaantui rajussa väkivallanteossa Hartolassa. Korvaussummassa on kyse yli 26 vuoden mittaisesta eläkkeenmaksusta ja lähes 50 000 euron pysyvästä haittakorvauksesta.Väkivallantekoon syyllistynyt mies on nyt 37-vuotias. Hänen on maksettava uhrilleen eläkettä 318 kuukauden ajalta siihen saakka, kunnes uhri on saavuttanut 66 vuoden ja kuuden kuukauden eläkeiän. Kuukausittainen eläkesumma on vajaat 1380 euroa ja kokonaissumma lähes 370 000 euroa.Päijät-Hämeen käräjäoikeus teki päätöksen rikokseen perustuvasta vahingonkorvauksesta torstaina.Uhri pahoinpideltiin heinäkuussa 2015. Teosta tuomittiin lahtelainen päätekijä Päijät-Hämeen käräjäoikeudessa neljän vuoden ja kolmen kuukauden mittaiseen vankeuteen. Hän valitti tuomiosta hovioikeuteen. Hovioikeus ei muuttanut tuomiota.Kostoreissuun osallistui myös toinen, 48-vuotias mies. Hän sai käräjäoikeudessa törkeästä pahoinpitelystä kolmen vuoden ja kolmen kuukauden vankeustuomion, jonka Itä-Suomen hovioikeus muutti seitsemän kuukauden mittaiseksi vankeudeksi ja rikosnimike muuttui tappeluun osallistumiseksi.Kaksikko lähti Hartolaan kostoretkelle, koska uhri olisi pahoinpidellyt vanhemman miehen. Nuorempi mies ei uhria edes tuntenut ja hän lähti vanhemman miehen avuksi, koska miehet olivat kavereita.Uhri mukiloitiin saman päivän aikana kahdesti kotonaan. Välillä palattiin Lahteen ja lähdettiin uudelleen 70 kilometrin päähän Hartolaan.Uhri sai pysyvät vammat kovassa käsittelyssä. Hänen vasemmanpuoleiset raajansa halvaantuivat ja hän sai aivovamman, kun hänen päätään hakattiin tiiliseinään, potkaistiin päähän ja hakattiin nyrkein.Kostoreissulle avuksi lähtenyt nuorempi mies oli mukiloinnissa aktiivisempi toimija ja hän sai pitkän vankeustuomion törkeästä pahoinpitelystä. Vanhempi mies otti hovioikeuden tulkinnan mukaan kotonaan olleelta uhrilta pesäpallomailan pois ja osallistui ainoastaan tappeluun eikä pahoinpitelyrikokseen. Väkivalta oli rajua ja hengenlähtökin oli lähellä.Uhri ei pysty palaamaan työelämään ja hänelle myönnettiin runsas vuosi sitten pysyvä työkyvyttömyyseläke.Työkyvyttömyyden aiheuttanut pahoinpitelijä vastusti uhrin esittämiä vaatimuksia ja vaati niiden hylkäämistä. Hän tunnusti aiheuttaneensa uhrin vammat, mutta oli sitä mieltä, että uhri itse myötävaikutti tapahtumiin niin merkittävästi, ettei korvauksiin ollut aihetta.Tuomittu totesi, että hän oli lähtenyt selvittämään kaveriinsa liittyvää pahoinpitelyä, ja uhri tiesi hänen tulevan paikalle. Tuomitun mielestä uhri suorastaan houkutteli hänet paikalle tarkoituksenaan pahoinpidellä hänet ja odotti valmiina pesäpallomailan kanssa.Tuomittu vaati uhria selvittämään sairauslomahistoriaansa. Sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta uhrin esittämiin vaatimuksiin.Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.