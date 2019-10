Kotimaa

Poliisi etsii 17-vuotiasta veristä naista Harjavallassa – jos näet, soita heti 112

https://twitter.com/L_S_poliisi/status/1185051449031647232

Poliisi etsii Harjavallan keskustasta 17-vuotiasta naista.Naista epäillään vakavasta väkivaltarikoksesta. Poliisi varoittaa, ettei naista saa yrittää ottaa kiinni. Hänestä on ilmoitettava hätäkeskukseen 112.17-vuotiaalla naisella on vaaleat hiukset ja mustat vaatteet. Nainen on poliisin mukaan verinen.