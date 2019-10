Kotimaa

Sateet hallitsevat viikonlopun säätä

Sää on pilvinen ja vettä sataa siellä täällä. Illalla lännessä sateet hieman yleistyvät. Lapissa satelee pääosin lunta, ja Pohjois-Lapissa lumisade tihenee.Iltapäivällä pilvinen sää jatkuu. Vesisateet ovat paitsi paikoittaisia, enimmäkseen hyvin heikkoja. Pohjois-Lappiin työntyy lännestä aiempaa tiheämpi lumisade.Päivälämpötila on etelässä ja lännessä lähellä tavanomaista, sen sijaan Jyväskylän seudulla jäädään tavanomaisesta kolmisen astetta. Suunnilleen sama tilanne on Itä-Suomen pohjoisosassa ja maan pohjoisosassa. Suuria eroja tavanomaiseen ei kuitenkaan ole.Lauantaiksi Suomeen saapuu lounaasta matalapaine sateineen ja tuulineen. Iltapäivällä matalapaine on maan keskiosassa, missä on myös sateisinta. Illalla sadealue liikkuu pohjoisemmas, jolloin pohjoisessa sataa myös lunta. Lapissa lunta sataa jo aamulla mutta sää selkenee luoteesta alkaen.Sunnuntaina idässä sataa vielä paikoin vettä ja lunta. Pohjoisessa on laajalti selkeää, Pohjois-Lapissa pilvisyys lisääntyy. Etelässä on laajalti pilvipoutaa. Suomenlahden rannikolle työntyy iltapuolella vesisateita.Lauantaina läntisessä Euroopassa sataa monin paikoin. Kreikassa ja Turkissa tulee paikoin iltapäiväkuuroja. Aurinkoisinta on vielä Espanjan Aurinkorannikolla sekä Etelä- ja Keski-Italiassa.