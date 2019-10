Kotimaa

Kuvat: Triplan avaaminen veti kauppa­keskuksen edustalle hurjan jonon – Jan-Mikael asettui oville puoli kolmel

Juuri nyt

Torstaina Helsingissä koettiin merkittävä kaupunkikuvaan vaikuttava uudistus, kun Mall of Tripla -kauppakeskus, uusi Pasilan asema ja pysäköintilaitos avasivat ovensa Keski-Pasilassa. Ensimmäiset asiakkaat pääsivät sisään Mall of Triplaan aamulla kello 9.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

https://www.is.fi/kotimaa/art-2000006275492.html