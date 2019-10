Kotimaa

Kaukolämpölaitoksen polttoainevarastossa tulipalo Konnevedellä – ei vaikuta lämmönjakeluun

Konnevesi Konneveden kunnan kaukolämpölaitoksessa on ollut torstaina aamulla tulipalo, kertoo Keski-Suomen pelastuslaitos.

Palokunta sai sammutettua lämpölaitoksen polttoainevarastossa olleen palon nopeasti, mutta raivaustyöt ovat vielä kesken.



Parisenkymmentä palomiestä tyhjentää parhaillaan varastoa hakkeesta ja turpeesta varmistuakseen, että kaikki palo on saatu sammutettua. Päivystävä palomestari arvioi STT:lle puoli kahdeksan aikaan, että raivaustöissä menee tunteja.



Konneveden kunta on kertonut, että tapahtunut ei vaikuta lämmönjakeluun. Laitoksen toiminta on keskeytetty, mutta lämpö tulee muuta reittiä.