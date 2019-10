Kotimaa

Sateinen sää jatkuu viikonloppuna

Päivä on pilvinen, ja varsinkin etelässä ja lännessä tulee vesisateita.Iltapäivällä vettä satelee varsinkin etelärannikon tuntumassa, mutta myös lounaassa ja etenkin Etelä-Pohjanmaan tienoilla. Idässä sateet ovat paikallisempia ja vähäisempiä. Pohjoisessa on poutaa ja pilvipeite rakoilee paikoin.Päivälämpötila on etelässä kolmisen astetta tavanomaista alempi, maan keskiosassa ero tavanomaiseen on jopa viitisen astetta.Myös pohjoisessa sää on keskimääräistä viileämpi.Perjantaina ilmavirtaus on etelänpuoleinen. Enimmäkseen on pilvistä ja paikoin sataa, Lapissa monin paikoin räntää ja lunta.Lauantaiksi maan etelä- ja keskiosaan saapuu lounaasta syvenevä matalapaine tuulineen ja sateineen. Iltapäivällä sateisinta on maan keskivaiheilla. Etelä-Lapin tienoilla sataa lunta.Osassa Lappia on selkeää, samalla kylmää. Etelässä on kymmenkunta lämpöastetta.Euroopan luoteisosassa on laaja matalapaineenalue, jonka keskus on Britteinsaarilla. Sen sateita ulottuu Pohjois-Espanjaan ja Pohjois-Italiaan ja Saksaan sekä Etelä-Skandinaviaan asti. Myös Turkin tienoilla on hienoisen epävakaista, mutta enimmäkseen Välimeren alueella on aurinkoista.