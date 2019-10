Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun viranomainen huomasi oudon fontin pöytäkirjassa

Kotimaa

Nainen luuli löytäneensä itselleen unelmien kodin järvenrannalta Kainuusta – järkyttävä totuus paljastui, kun

Järkytys odotti rakennusvirastossa

Itse laadittu pöytäkirja

Ehdollista vankeutta pariskunnalle

Kajaanin kaupungin rakennustarkastuksen laatima katselmuspöytäkirja oli törkeä väärennös, neliöitä oli liikaa rakennuslupaan nähden, eikä kesämökiksi rakennettua taloa ollut edes hyväksytty ympärivuotista asumista varten.Uutta kotiaan itselleen etsinyt nainen löysi unelmiensa kodin Tori-sivuston myytävien kiinteistöjen palstalta toukokuussa 2016. Ostaja kävi 3–4 kertaa tutustumassa tulevaan kotiinsa ja hieroi kohteesta kauppaa kiinteistön omistaneen naisen vanhempien kanssa, jotka esittelivät hänelle kohdetta. Myyjillä oli valtakirja tyttäreltään kaupantekoa varten.Kaiken piti olla kunnossa, ja sen vakuudeksi esiteltiin toukokuulta peräisin olevaa kaupungin virkamiehen laatimaa katselmuspöytäkirjaa, jonka mukaan tarvittavat lopputarkastukset oli tehty ja rakennuksen sai ottaa käyttöön. Lopulta heinäkuussa 2016 kauppa tehtiin 175 000 euron kauppahinnasta ja 81 asuinneliön kiinteistö vaihtoi omistajaa.Kaupanteon jälkeen nainen muutti uuteen kotiinsa. Järkytys oli täydellinen, kun hän meni asioimaan sen jälkeen Kajaanin kaupungin rakennusvirastossa. Viranomaiset huomasivat, että kaupanteon kannalta oleellisen katselmuspöytäkirjan fontti oli erilainen kuin kaupungin papereissa. Rakennustarkastaja ja lupasihteeri kertoivat naiselle, ettei katselmuspöytäkirja ole kaupungin järjestelmistä tulostettu.Ja neliötäkin rakennuksessa oli liikaa rakennuslupaan nähden. Yläkerrassa asuttavaa tilaa olisi saanut olla vain viisi neliötä, kun nyt siellä oli 35 neliötä.Kun tökerö väärennys käräytti myyjät, niin asia eteni poliisitutkinnan kautta käräjäoikeuteen ja sieltä edelleen hovioikeuteen. Oikeudessa kuullun asiantuntijan mukaan yläkerran laittomien asuinneliöiden vaikutus kiinteistön arvoon olisi 57 000 euroa. Uusi omistaja oli myös korjannut kiinteistössä ilmenneitä ongelmia yli 40 000 eurolla.Oikeuden asiakirjat kertovat härskistä vedätyksestä kaupanteossa. Kaupanteossa ei ollut mukana ostajan puolelta kiinteistöalan ammattilaisia, jotka olisivat todennäköisesti virheet havainneet.Kaupanteon kannalta keskeisestä pöytäkirjasta puuttui monta alkuperäisessä ollutta kiusallista havaintoa.”Kesämökki käyttöönotettavissa kun turvalliseen käyttöön liittyvät puutteet on korjattu.””Yläkerran rakennekorkeus tulisi olla alle 1600: yläpohjan rakenne tehty vinoksi harjalle asti, ja verhottu lastulevyillä korkeuteen 1600.””Yläkerran kattorakenteet painuneet pahoin: talon kattopinta mutkalla pahoin samoin räystäslinja: kohteeseen ei ole pyydetty pohja- ja rakennekatselmusta.””Rungosta ja kattorakenteista tulee esittää rakennepiirustukset ja vastaavan työnjohtajan allekirjoittama todistus siitä, että rakenteet on tehty rakennussuunnitelmien mukaan huomioiden myös yläpohjan tuuletuksen toimivuus.””Kesämökki on luvatta otettu pysyvään asumiskäyttöön.””Sähköasennusten käyttöönottopöytäkirja puuttuu” muutettu muotoon ”Sähköasennusten käyttöönottotarkastus suoritettu””Harmaiden jätevesien puhdistusjärjestelmä puuttuu kokonaan, jätevedet virtaavat nyt tontin rantaan” muutettu muotoon ”Harmaiden vesien puhdistusjärjestelmä asennettu mutta kaivanto peittämättä””Yläkerran portaat keskeneräiset ja yläkerran varatiet puuttuvat” muutettu muotoon ”Yläkerran portaiden kaiteet ja yläkerran varatie ikkunoiden painikkeita puuttuu”Kainuun käräjäoikeudessa toukokuussa 2018 tuomittiin myyjistä rakennusalan ammattilaisena työskentelevä vuonna 1970 syntynyt mies. Hän sai vuoden ehdollisen vankeustuomion törkeästä petoksesta ja törkeästä väärennöksestä.Talon ostajalle hänet määrättiin maksamaan vahingonkorvauksia 102 000 euroa. Miehen vaimo vapautettiin syytteistä käräjillä.Rovaniemen hovioikeus totesi keskiviikkona antamassaan ratkaisussa myös kaupanteossa aktiivisesti mukana olleen vuonna 1970 syntyneen vaimon syyllistyneen törkeään petokseen ja törkeään väärennökseen. Hänelle mitattiin sopivaksi rangaistukseksi 8 kuukauden ehdollinen vankeustuomio.Miehen osalta tuomio pysyi ennallaan. Avioparin maksettavaksi määrättyjen vahingonkorvausten määrä putosi hovioikeudessa reiluun 90 000 euroon.