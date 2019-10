Laihian kolmiodraama: DNA vainajan kynsien alla todisti suurperheen äidin surmaajaksi

Kotimaa

Pohjanmaan käräjäoikeuden mukaan 48-vuotias nainen on syyllinen Laihialla heinäkuussa 2018 tehtyyn henkirikokseen. Teon taustalla oli kolmiodraama. Surman uhri oli 60-vuotias nainen, jonka aviomies oli syytetyn rakastaja.Nainen kiistää syytteen, mutta käräjäoikeuden mukaan hänen syyllisyydestään ei jäänyt varteenotettavaa epäilystä. Käräjäoikeus määräsi hänet mielentilatutkimukseen.Välituomion mukaan syytetty surmasi uhrin tukehduttamalla hänet tyynyä ja patjaa vasten. Syyttäjän mukaan 163-senttisellä ja 64-kiloisella uhrilla ei ollut mahdollisuuksia 180-senttistä ja 90-kiloista surmaajaa vastaan.Käräjäoikeus perustelee ratkaisunsa seikkaperäisesti 45-sivuisessa välituomiossa. IS kokosi välituomion keskeiset kysymykset ja käräjäoikeuden johtopäätökset.Syytetty oli jo pitkään vaatinut rakastajaa ottamaan eron vaimostaan ja muuttamaan luokseen. Ennen surmaa lähetetyt viestit ja läheisten kertomukset paljastivat, että miehestä oli tullut hänelle pakkomielle.Mies ei kuitenkaan saanut muutetuksi. Vaimon surmapäivänä myöntämä ”jatkoaika” yhteisasumiselle oli viimeinen pisara syytetylle, joka oli romahtamassa ja henkiseltä tilaltaan hyvin epävakaa.Syytetyllä naisella itsellään on aiemmista liitoista suuri määrä jälkikasvua. Osa lapsista on jo aikuisia.Asiassa esitettiin todistelua, jonka mukaan syytetty on luonteeltaan äkkipikainen ja nopealiikkeinen. Hän myös kykenee valehtelemaan, reagoimaan yllättäviin tilanteisiin ja esiintymään niissä hyvin uskottavasti.Surmapaikalta eli uhrin makuuhuoneesta löytyi silmälasit, joihin oli tarttunut kaksi pitkää, tummaa hiusta. Toisen juuriosasta löytyi syytetylle sopiva DNA-tunniste.Todistajien kertomuksilla selvitettiin, että lasit olivat uhrin käyttämät.Syytetty väitti ensin, että hiukset olisivat tarttuneet kolme päivää aiemmin, kun hän ja uhri olivat halanneet toisiaan. Oikeudessa hän taas piti mahdollisena, että hänet on hiusten avulla yritetty lavastaa syylliseksi. Poliisi otti jostain syystä lasit talteen todisteeksi vasta jälkeenpäin eikä heti rikospaikkatutkinnan yhteydessä.Oikeuden mukaan hiuksen takertumistapa silmälaseihin poissulkee lavastuksen. Hius oli lähtenyt irti karvatupesta ja nimenomaan tarttunut eikä kietoutunut kiinni lasien nenätyynyyn. Tämä tukee pikemminkin sitä, että hius on irronnut jonkinlaisessa yhteenottotilanteessa.Ei ole myöskään uskottavaa, että uhri olisi käyttänyt kolme vuorokautta silmälaseja, joissa roikkuu kaksi pitkää hiusta, 24- ja 29-senttiset.Uhrin oikean käden kynsienalusnäytteistä löytyi neljästä sormesta syytetylle sopivaa DNA:ta. Todistajana kuullun rikospaikkatutkijan mukaan on poikkeuksellista, että DNA:ta on tavattu uhrin kynsien ja vieläpä neljän kynnen alta.Myös kynnenalus-DNA:lle syytetty tarjosi selitykseksi aiempaa halaamista. Käräjäoikeuden mukaan naisten välit olivat kuitenkin tuolloin kärjistyneet. Olisi myös erittäin epätodennäköistä, että uhri olisi ollut pesemättä käsiään kolme vuorokautta, varsinkin kun hän oli innokas puutarhanhoitaja.Käräjäoikeuden mukaan kynnenalusnäytteillä on asiassa erittäin vahva näyttöarvo.Ulko-oven ikkuna oli rikottu. Lasinpalojen sijainnin perusteella se oli kuitenkin todennäköisesti rikottu sisältä päin, mikä syyttäjän mukaan viittaa siihen, että syytetty yritti itse lavastaa teon näyttämään ulkopuolisen tekemältä.Yhdestä lasinpalasta löytyi jalkineen osajälki. Se vastaa kuvioinniltaan syytetyn asunnolta löydettyjen lenkkikenkien pohjakuviota.Vasemman kengän läpästä löytyi syytetyn DNA:ta. Todisteena oli myös kenkien myyntikuitti. Todisteet kertoivat, että kyseiset kengät olivat tapahtuma-aikaan syytetyn käytettävissä.Syytetty sanoi olleensa kotona koko illan ja lähteneensä sieltä karaokeravintola Dorikseen puolenyön jälkeen. Todistaja kuitenkin näki hänet ajamassa polkupyörällä surma-asunnon suuntaan ennen puoltayötä.Syytetyn mukaan kyseinen Legend-pyörä olisi ollut tuolloin rikki. Valokuvien ja kertomusten perusteella pyörä oli käräjäoikeuden mukaan kuitenkin ajokunnossa.Todistajien mukaan syytetty saapui Dorikseen tavanomaista myöhemmin noin kello 00.30. Nainen oli ollut poikkeuksellisen vakava ja hiljainen. Hän oli selitellyt myöhäistä tuloaan hajonneella pyörällä.Sen sijaan karaoken lauluvalintaa ei käräjäoikeuden mukaan voinut pitää poikkeuksellisena. Nainen lauloi Uniklubin kappaleen Näiden tähtien alla.Surma-asunnolle eksyi vieras, vahvasti päihtynyt mies, joka muisteli jonkun naisen ohjanneen hänet makuuhuoneeseen. Uhrin aviomies löysi aamulla töistä tullessaan sängystä hänet ja kuolleen vaimonsa.Käräjäoikeuden mukaan alkoholisoituneen ja muutoinkin heikompiosaisen miehen muistikuvat ovat hyvin hatarat ja jo tavallisten lauseiden muodostaminen oli hänelle vaikeaa. Kertomus selvitti kuitenkin joitakin seikkoja kuten sen, että oven avasi hänelle tuntematon nainen ja sen, ettei hänen jälkeensä asuntoon tullut enää muita henkilöitä.Syytetty vetosi siihen, ettei asunnon ovesta tai sängystä löytynyt hänen DNA:taan. Oikeuslääkärin mukaan pienikokoisen uhrin tukehduttaminen ei kuitenkaan vaatinut juurikaan voimaa tai kamppailua. On täysin mahdollista, ettei enempää tekijän DNA:ta tai hiuksia ole tapahtumapaikalle jäänyt.Viinipullosta löytynyt vieras DNA saattoi olla Alkon työntekijän jälki.Poliisi kuvasi syytetyn surmaa seuraavana päivänä. Hänellä oli mustelmia oikeassa käsivarressa, ranteessa punertava jälki ja otsassa raapaisujälki.Käräjäoikeuden mukaan vammat sopivat hyvin siihen, että uhri olisi raapinut syytettyä hangoitellessaan tukehduttamista vastaan.Syytetty nainen oli poliisin telekuuntelussa teon jälkeen, kun hän oli rikoksesta epäiltynä, mutta riittävää näyttöä vangittuna pitämiseen ei ollut.Taltioiduissa puhelinkeskusteluissa nainen oli jo huolissaan siitä, jos uhrin vaatteista löytyy hänen hiuksiaan tai kynsien alta hänen ihoaan. Tuossa vaiheessa poliisi ei ollut vielä edes kertonut hänelle mahdollisista DNA- tai hiuslöydöksistä.Asiaa kokonaisuutena arvioiden sekä kaikki seikat puolesta ja vastaan huomioon ottaen käräjäoikeus katsoi, ettei syytetyn väite ulkopuolisesta tekijästä ole olennaisilta osiltaan mahdollinen. Se voitiin poissulkea riittävällä varmuudella.