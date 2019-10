Kotimaa

Viimeisenä iltana Elli käyttäytyi oudosti – pian sen jälkeen kammottava tapahtumaketju alkoi





Poliisin

Tanssittajiakin oli ollut monta, jopa kolme pyrkijää samalle kappaleelle.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Seuraavana





Viimeisenä

Alman mukaan äänet olivat sellaisia kuin joku olisi ”tuskissaan valittanut”.

Sunnuntaina