Laihian kolmiodraama: Rakastaja oli pakkomielle taposta syytetylle suurperheen äidille





Pohjanmaan käräjäoikeus katsoi keskiviikkona antamassaan välituomiossa, että 48-vuotias nainen on syyllinen Laihialla heinäkuussa 2018 tehtyyn henkirikokseen.Käräjäoikeus määräsi naisen mielentilatutkimukseen. Rikosnimikkeeseen ja rangaistukseen käräjäoikeus ottaa kantaa vasta mielentilatutkimuksen valmistuttua. Syyttäjä vaatii naiselle 10 vuoden vankeutta taposta.Henkirikoksen taustalla oli kolmiodraama. Uhri oli 60-vuotias nainen, jonka aviomiehen kanssa syytetyllä naisella oli suhde. Uhri tukehtui kuoliaaksi, kun 48-vuotias painoi häntä vasten tyynyä ja patjaa.Käräjäoikeuden mukaan 48-vuotiaan syyllisyydestä ei jäänyt varteenotettavaa epäilystä. Välituomion mukaan hän oli menetellyt syytteessä kuvatulla, rangaistavaksi säädetyllä tavalla.oleva rakastaja oli käräjäoikeuden mukaan muodostunut pakkomielteeksi syytetylle naiselle. Nainen itse on suurperheen äiti, jolla on suuri määrä aiempaa jälkikasvua.Hänen ja uhrin aviomiehen seurustelu alkoi jo vuonna 2015, yli kolme vuotta ennen surmaa. Nainen oli jo pitkään vaatinut, että mies ottaisi eron vaimostaan ja muuttaisi hänen luokseen.”On ilmeistä, että kolmikantasuhde on häirinnyt (syytettyä),” käräjäoikeus toteaa.Mies ei kuitenkaan saanut ratkaisua aikaan. Vaimokaan ei ollut tyytyväinen tilanteeseen, vaan yritti itsekin saada miehen ulos yhteisestä asunnosta. Vaimo laittoi avioerohakemuksen vireille kesäkuussa 2018.Syytetty vaati juuri ennen surmaa lähetetyissä viesteissä rakastajaansa eroamaan vaimostaan.”Viestit ovat olleet luonteeltaan pakkomielteenomaisia ja niistä on ilmennyt inho ja katkeruus (uhria ja miestä) kohtaan,” käräjäoikeus toteaa.todistajana kuultujen syytetyn pojan ja miniän mukaan mies oli naiselle pakkomielle.Käräjäoikeuden mukaan syytetyn kaksi päivää ennen surmaa tyttärelleen lähettämistä viesteistä ilmenee, että tuossa vaiheessa hän on ollut romahtamassa. Rakastajan oli ollut määrä muuttaa hänen luokseen kesäkuun loppuun mennessä.Vielä surmapäivänä 6. heinäkuuta vaimo oli kuitenkin antanut miehelle jatkoajan.”Selvää on, että tämän käänteen on täytynyt vaikuttaa hyvin kielteisellä tavalla (syytettyyn), jonka henkinen tila on jo tuolloin muutoinkin ollut hyvin epävakaa,” käräjäoikeus toteaa.Oikeus katsoo välituomiossaan, että 48-vuotiaalla naisella oli motiivi tekoon.