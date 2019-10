Kotimaa

Saimaalla on yli 400 norppaa – kannan hidas kasvu jatkuu

16.10. 14:41

Saimaannorpan kannan hidas kasvu jatkuu.

Saimaannorpan talvikannan arvioidaan olevan noin 410 eläintä, Metsähallitus kertoo tiedotteessaan. Lajin vuodelle 2025 asetettu suojelun välitavoite, 400 norppaa, on ylittynyt.



Metsähallituksen mukaan norppakannan kasvun ovat mahdollistaneet muun muassa kalastusrajoitukset ja häiriöttömän pesinnän turvaaminen. Vaikka seurannan tulokset viittaavat siihen, että kannan elpyminen jatkuu myös tulevaisuudessa, laji luokitellaan edelleen erittäin uhanalaiseksi.



Norppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin kannan kooksi arvioitiin noin 270 norppaa. Kuutteja syntyi tänä vuonna 88, ja 80 kuutin määrä on ylitetty jo neljänä perättäisenä vuotena.



Saimaannorpan elinalue kattaa nykyisin lähes koko Saimaan.