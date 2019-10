Kotimaa

Saimaalla on yli 400 norppaa – kannan hidas kasvu jatkuu

Saimaannorpan suojelu tuottaa tuloksia.Metsähallituksen arvion mukaan norppien talvikanta on nyt noin 410 norppaa. Norppien suojelustrategiassa asetettu välitavoite on ylittynyt. Tavoitteena oli, että vuonna 2025 Saimaalla on 400 yksilöä.Tänä vuonna Saimaalle syntyi 88 kuuttia.Norppakanta on kasvanut vakaasti vuodesta 2010, jolloin kannaksi arvioitiin noin 270 norppaa. Norppia on nykyisin lähes koko Saimaan alueella.Saimaannorppa luokitellaan edelleen uhanalaiseksi.Norppakannan kasvussa auttavat kalastusrajoitukset, apukinosten kolaaminen vähälumisina talvina ja häiriöttömän pesinnän turvaaminen.