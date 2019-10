Side nostettiin potilaan silmiltä – näky oli jotain sanoin kuvaamattoman hirveää: lääkintälotta Helmi Kotkanen kertoo kauhujen kesästä 1944

Kotimaa

Side nostettiin potilaan silmiltä – näky oli jotain sanoin kuvaamattoman hirveää: lääkintälotta Helmi Kotkanen

Yllä olevalla videolla Helmi Kotkanen kertoo kokemuksistaan.

Näin, että hän kuolee, mutta en pystynyt häntä tappamaan.