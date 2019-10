Kotimaa

Sateet hallitsevat lähipäivien säätä

Etelässä tulee päivällä enää lähinnä tihkusateita. Illalla sateet väistyvät itään.Myös pohjoisessa pilvisyys on laajalti runsasta, mutta sää enimmäkseen poutaista. Pohjois-Pohjanmaalla sataa paikoin vettä tai räntää.Päivälämpötila on etelässä 4 – 8 astetta, maan keskivaiheilla 1 – 3 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 1 - 6 astetta.Torstaina maan etelä- ja keskiosassa tuulee edelleen idästä ja sataa vettä.Pohjoisessa on laajalti pilvipoutaa, paikoin pilvipeite rakoilee. Lapissa tuuli on heikkoa.Päivälämpötila on etelässä 4 – 8 astetta, maan keskivaiheilla lähellä 2 astetta ja Keski- ja Pohjois-Lapissa on pakkasta 1 - 6 astetta.Perjantaina etelässä ja lännessä on enimmäkseen pilvipoutaa. Idässä ja pohjoisessa sataa vettä, Lapissa tulee lunta ja idässä vettä.Päivälämpötila on etelässä 5 – 10 astetta, maan keskiosassa 2 – 5 astetta, idästä Pohjois-Pohjanmaalle 0 – 2 astetta ja Lapissa lähellä nollaa.