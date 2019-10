Kotimaa

Luonnon­mukaisuutta kannattavat vanhemmat hautasivat vasta­syntyneen piha­maalle – "Täysin yllätyksenä syntyi

Toinen

Noin

Kuolleena syntyneen vauvan pihapiirinsä haudanneet vanhemmat jättivät tapauksen ilmoittamatta, koska he pelkäsivät julkisuutta. He kertoivat poliisille myös, että he halusivat jättää rauhassa jäähyväiset vauvalle.Pohjois-Karjalan käräjäoikeus hylkäsi pariskuntaa vastaan nostetut syytteet tiistaina. Pääperuste syytteiden hylkäämiselle oli se, että sikiö oli kuollut jo ennen syntymäänsä. Oikeuden mukaan vanhemmat eivät syyllistyneet kuolemansyyn selvittämissäännösten rikkomiseen tai terveydensuojelurikkomukseen.Vanhemmilta ei edellytetty henkilökohtaista läsnäoloa oikeudenkäynnissä. Poliisin esitutkinnassa he kuitenkin kertoivat tapahtumista ennen ja jälkeen kesällä 2018 toteutetun avustamattoman kotisynnytyksen.Ensin syntyi terve, elävä lapsi. Yllättäen perässä tuli toinen kaksosvauva, joka kuitenkin oli kuollut.Vanhemmat eivät tienneet, että kyseessä oli kaksosraskaus. Luonnonmukaisuuteen ja kotisynnytyksiin uskova pariskunta oli kieltäytynyt ultraäänitutkimuksista raskauden aikana. Äidin mukaan myöskään muita lapsivesitutkimuksia ei tehty eikä sydänääniä kuunneltu.– Täysin oma ratkaisu, äiti kertoi esitutkinnassa.Hän kertoi kokeneensa kotisynnytyksen omaksi jutukseen. Myös isä oli sitä mieltä, ettei ultraäänitutkimuksia kannata tehdä.– Järkevin syy on se, että Kiinassa, jossa on yhden lapsen politiikka, on tutkittu tätä asiaa. Kun lasta on ultrattu, siitä ei ole ollut mitään positiivisia tuloksia. Ultraäänestä ei mielestäni ole mitään hyötyä lapselle, koska se vahingoittaa elävää kudosta, isä sanoi esitutkinnassa.Virheluulo yksisoluisesta raskaudesta perustui siihen, että raskauden aikana paikallisen neuvolan terveydenhoitaja ja Helsingissä käydessä tuttu kätilö olivat tunnustelleet käsin äidin vatsaa ja päätyneet tähän uskoon.vauva oli oikeuslääketieteellisen tutkimuksen perusteella kuollut jo muutamia päiviä ennen synnytystä.– Meille oli juuri syntynyt terve elävä vauva ja täysin yllätyksenä syntyi toinen vauva kuolleena. Läsnä oli sekä ilo että suru. Totesimme selkeästi toisen vauvan olevan kuollut, eikä mitään ollut tehtävissä, äiti kertoi.Kuolleena syntynyttä sikiötä säilytettiin ennen hautaamista kylmätiloissa. Vanhemmat soittivat tutulle kätilölle, joka kertoi, että kuolleesta vauvasta pitäisi ilmoittaa viranomaisille.Ilmoitusta ei kuitenkaan tehty.– Mietimme moneen kertaan, että mitä meidän pitää tehdä. Koska olemme oman tien kulkijoita ja mietimme hälyä, mikä asiasta varmaan nousisi, toimimme miten toimimme. Kotisynnytys on herkkä asia.Pariskunta on ollut jonkin verran esillä julkisuudessa elämäntapoihinsa liittyvien aiheiden tiimoilta.– Halusimme tapahtuman ympärille rauhan ja halusimme hoitaa asian perheen kesken, perheen sisällä. Lisäksi meillä oli pelko siitä, että jos asia jotain kautta leviää julkisuuteen, siitä nousee kohu, isä kertoi.viikko synnytyksen jälkeen isä hautasi kuolleena syntyneen poikalapsen itse tekemässään arkussa.– Vauva haudattiin meidän omalle tontille, lähelle meitä. Se oli tärkeä asia meille. Hautapaikka oli noin 100–150 metrin päässä talosta. En muista tarkkaa päivämäärää, milloin vauva haudattiin.Kuollut sikiö käärittiin virkattuun torkkupeittoon. Äiti kirjoitti myös kirjeen mukaan hautaan, joka oli 105 senttiä syvä.Vanhemmat vakuuttivat, etteivät olleet kohdelleet vauvaa epäkunnioittavasti tai pahennusta herättävällä tavalla.– En pidä itseäni rikollisena. Olemme kohdelleet kuollutta vauvaa niin kunnioittavasti kuin olemme osanneet.Vanhemmat myönsivät poliisille, että olivat toimineet sääntöjen tai lain vastaisesti.– Meidän perheessä tapahtui surullinen tapahtuma ja toimimme asiassa omalla tavallamme. Julkisuuden pelko vaikutti toimintaamme todella paljon. Lisäksi halusimme rauhassa jättää jäähyväiset vauvalle ja surra tapahtunutta.Kuolleena syntynyt vauva on nyt haudattu asianmukaisesti paikalliselle hautausmaalle.