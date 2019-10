Kotimaa

Elli Immon, 20, murhan tutkinnasta paljastui yllätys: poliisi haki kuultavaksi Runar Holmströmin



Ilta-Sanomat käy tällä viikolla juttu­sarjassa läpi Elli Immon mysteeriksi jääneen murhan tapahtumat.

Elli Immon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kuulusteluissa





Poliisi









Miksi