Kotimaa

Suomi putosi neljännelle sijalle EU:n tasa-arvovertailussa – kehitys hitaampaa kuin muissa EU-maissa

Suomi putosi kolmannesta sijasta neljännelle EU:n tasa-arvovertailussa.

Tämä ilmenee Euroopan tasa-arvoinstituutin julkaisemasta indeksistä, jossa vertaillaan tasa-arvon kehitystä EU-maissa vuosina 2005–2017.



Kärkisijaa pitää Ruotsi, ja toisella sijalla on Tanska. Ranska kiilasi Suomen ohitse viime vertailuun verrattuna.



Tasa-arvon tilaa mitataan kuudella eri alueella: työ, raha, tieto, aika, valta ja terveys.



Vaikka Suomen pisteet nousivat hieman esimerkiksi rahan ja vallan alueella, kehitys on ollut hitaampaa kuin muualla. Monissa muissa EU-maissa on tapahtunut myönteistä kehitystä vallan tasa-arvossa. Tähän ovat vaikuttaneet muun muassa kiintiöt, jotka osaltaan vaikuttivat Ranskan nousuun.