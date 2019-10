Fjodor Besshtanko koki Raatteentien kauhut, haavoittui ja jäi suomalaisten vangiksi – rangaistus ”sotilasvalan rikkomisesta” Neuvostoliitossa oli ankara

Kotimaa

Fjodor Besshtanko koki Raatteentien kauhut, haavoittui ja jäi suomalaisten vangiksi – rangaistus ”sotilasvalan

Ajan





Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Elokuun

Mutta

Neuvostoliitossa





Besshtankon

Isoisän