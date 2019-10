Kotimaa

Kymmenen miljoonan lottopotti oli helsinkiläismiehelle huikea sunnuntaiyllätys: ”Siellähän se olla möllötti”

Loton kierroksen 42 arvonnassa löytyi yksi täysosuma. Lauantaina arvottu kierros toi helsinkiläismiehelle 10 miljoonan euron voittopotin.Voittaja kertoo Veikkauksen tiedotteessa saaneensa tiedon voitostaan sunnuntaiaamuna mökillä ollessaan. Miehen tytär oli lukenut netistä, että voittokuponki oli pelattu Helsingin Roihuvuoressa.– Kirjauduin sitten Veikkauksen tilille katsomaan, että tuliko itselleni mitään. Ja siellähän se olla möllötti, mies iloitsi Veikkauksen tiedotteessa ja jatkoi:– Tulipa melkoinen sunnuntai!Voittoa on jo ehditty juhlistaa käymällä ravintolassa syömässä.Jättipotin voittaja naurahtaa, että yöunet jäivät melko vähälle maanantain vastaisena yönä.Voittaja ei vielä tiedä, mihin potin aikoo sijoittaa. Ainakin lomalle hän aikoo lähteä – matka on tosin varattu jo ennen voittoa.– Vähän sellainen on kuitenkin pyörinyt mielessä, että onhan tässä jo tehtyä työrupeamaa takana. Voisikohan olla jo aika vähän keventää sitä puolta? Ainakin taloudellisesti sen voisi nyt tehdä, mies kertoi Veikkauksen haastattelussa.