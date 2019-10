Kotimaa

Ex-vuokranantajan kauhun­hetket: entinen vuokralainen uhkaili mafialla – "Annoin jo Venäjän pojille sinusta ku

Vuokrantajalle 300 euroa kärsimyksestä

Helsingin hovioikeus on pitänyt voimassa 42-vuotiaan miehen tuomion laittomasta uhkauksesta.Mies lähetti kesällä 2017 entiselle vuokranantajalleen lukuisia tekstiviestejä, joissa uhkasi lähettävänsä ulkomaalaiset palkkatappajat hänen peräänsä.Viestien syynä oli vuokravakuusmaksu, jota vuokranantaja ei ollut vielä siirtänyt hänen tililleen. Vuokrasopimuksen päättymisestä oli tuolloin kulunut runsas viikko.Mies tehosti uhkaustaan kertomalla, että on työskennellyt 20 vuotta Venäjän mafialle.Oikeudessa mies kiisti lähettäneensä viestejä. Hän tunnisti puhelinnumeron omakseen, mutta sanoi, ettei muistanut lähettäneensä sellaisia.Puolustuksen mukaan mies olikin lähettänyt viestinsä humalassa ja huumorimielessä, eikä niissä ollut uhkaamisen tarkoitusta.”Huumoriviesteissä” luki muun muassa:– Oiskohan aika vuokratakuulle, etten joudu komentamaan Venäjältä ketään. (…) Annoin jo Venäjän pojille sinusta kuvan ketä etsiä.– Minä annoin 500 euroa heille käteen rahaa. Näistä Viron kontakteista joskus on hyötyä. He tappaa vähemmästäkin.Vaikka todellista uhkaa ei olisi ollutkaan, oikeuden mukaan vuokranantajalla oli syy pelätä henkilökohtaisen turvallisuutensa puolesta.Laittoman uhkauksen tunnusmerkistön täyttymiseen kuitenkin riittää se, että uhkaus tulee kohteen tietoon ja että kohde uskoo, että uhkaaja tarkoittaa uhkauksellaan totta.42-vuotias mies tuomittiin Helsingin käräjäoikeudessa 40 päiväsakkoon, mikä tarkoittaa hänen tuloillaan 240 euron sakkoa.Lisäksi hänen on maksettava entiselle vuokranantajalleen 300 euroa korvaukseksi aiheuttamastaan kärsimyksestä.Mies vaati Helsingin hovioikeutta hylkäämään syytteet, mutta hänelle ei myönnetty jatkokäsittelylupaa. Näin ollen käräjäoikeuden tuomio jäi pysyväksi.