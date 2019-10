Yli 17 000 vastaajan jättikysely! Näissä kunnissa lapsia halutaan kaikkein vähiten – katso oman alueesi tilastot

Kotimaa

Yli 17 000 vastaajan jättikysely! Näissä kunnissa lapsia halutaan kaikkein vähiten – katso oman alueesi tilast

Paikkakunta Kuinka moni haluaa lapsia, % Haapavesi 76,5 % Harjavalta 75,0 % Sotkamo 66,7 % Rauma 65,9 % Kannus 64,3 % Loppi 64,3 % Mynämäki 63,6 % Mäntsälä 62,5 % Kempele 61,7 % Kauniainen 61,5 %

Paikkakunta Kuinka moni haluaa lapsia, % Keuruu 20,0 % Kuhmo 27,3 % Pieksämäki 29,2 % Inari 29,4 % Siuntio 30,0 % Sodankylä 30,0 % Pälkäne 30,8 % Eura 31,6 % Askola 32,0 % Liperi 33,3 %





Tilastokeskuksen tuoreen ennusteen mukaan vuonna 2040 väkiluku kasvaisi manner-Suomessa enää Uudellamaalla ja sielläkin muuttovoiton ansiosta. Tuoreimmassa väestöennusteessa on oletus, että syntyvyys pysyy tulevaisuudessa vakiona. Laskennallisen naisten elinaikanaan synnyttämien lasten määrän eli kokonaishedelmällisyysluvun oletetaan olevan 1,35.Mikä on syy siihen, ettei lapsia tule entiseen malliin? Vastauksia voi olla paljon, eikä perimmäisistä syistä ole yksimielisyyttä.IS kysyi verkkosivuillaan, mikä on todellinen syy Suomen vauvakadolle. Kyselyssä yli kolmasosa kielteisesti lasten hankintaan suhtautuvista lapsettomista ilmoitti, etteivät he yksinkertaisesti halua lapsia. Samasta joukosta 15 prosenttia kertoi yhdeksi syyksi sen, ettei pidä lapsista.Kyselyyn vastasi yhteensä 17­497 lukijaa. Tilastoihin on otettu mukaan ne kunnat, joista tuli 10 vastausta tai enemmän.Täällä halutaan IS:n kyselyn perusteella eniten lapsia:Täällä halutaan IS:n kyselyn perusteella vähiten lapsia:IS:n kyselyssä lähes kolmasosa kielteisesti lasten hankkimiseen suhtautuvista kertoi, että voisi muuttaa kantaansa, jos oma taloudellinen tilanne paranisi. Samaan ryhmään kuuluvista lapsettomista vastaajista 17 prosenttia ilmoitti, että voisi harkita lastenhankintaa, jos löytäisi kumppanin. Lisäksi poliittinen tilanne, ilmastonmuutos ja oma terveys vaikuttivat monilla haluun saada lapsia.Miten vastaukset jakautuivat kunnittain? Valitse alla olevasta taulukosta haluamasi kunta ja katso vastaukset. Mukaan on otettu myös muuta perheisiin liittyvää tilastotietoa Suomen kunnista, jota Tilastokeskus on kerännyt.