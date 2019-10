Kotimaa

Nesteen it-järjestelmässä häiriö – jakelu takeltelee

14.10. 10:35

Häiriö vaikuttaa Suomen ja Baltian toimintoihin.

Nesteen it-järjestelmissä on havaittu laaja häiriö.



Häiriö vaikuttaa Nesteen mukaan Suomen ja Baltian toimintoihin. Häiriö viivästyttää tuotejakelua. Häiriö vaikuttaa laajasti Nesteen prosessi-, säiliö- ja terminaalialueella.



Nesteen tiedotuksesta ei aamulla osattu sanoa, miten häiriö vaikuttaa bensan jakeluun.



Epäselvää yhtiössä on, milloin häiriö alkoi ja mikä sen on aiheuttanut. Neste tutkii häiriön syytä palveluntarjoajien kanssa.