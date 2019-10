Kotimaa

Valtionhallinnon verkkoyhteyksissä on laaja häiriö

Valtionhallinnon tietoliikenneyhteyksissä on laajavaikutteinen häiriötilanne, kertoo valtion tieto- ja viestintäkeskus Valtori.Vaikutukset ulottuvat etäyhteyspalveluun ja sitä myötä myös pikaviesti- ja sähköpostipalveluun. Vika aiheuttaa katkoksia toimintaan. Vian piirissä muilta verkkoyhteyksiltä osin on noin kymmenen valtionhallinnon organisaatiota.Valtorin mukaan vika on paikallistettu ja korjaukset ovat käynnissä.