Petosepäily: 40-vuotias sai työtapaturmasta 100 000 € korvauksia – vakuutusyhtiön tutkijat seurasivat miestä ja hämmästyivät

Itä-Suomen poliisi sai maaliskuussa 2019 vakuutusyhtiöltä tutkintapyynnön, jonka mukaan Ylä-Karjalassa asuvan noin 40-vuotiaan miehen epäillään erehdyttäneen vakuutusyhtiötä ja lääkäreitä työtapaturmaan liittyvässä asiassa. Hän epäillään saaneen perusteetonta taloudellista hyötyä itselleen.– Alkuvuoteen 2019 mennessä miehelle oli maksettu erilaisia tapaturmaan liittyviä korvauksia vajaa 100 000 euroa. Mikäli vakuutusyhtiö olisi jatkanut korvausten maksamista, olisi kokonaiskorvaussumma ylittänyt miljoona euroa, Itä-Suomen poliisi kertoo tiedotteessaan.Poliisi kertoo, että esitutkintaan liittyvä työtapaturma oli sattunut alkuvuodesta 2017 tehtaalla.– Mies oli oman kertomansa mukaan altistunut akkuhapolle. Hän oli kertonut saaneensa tästä tapauksesta sellaisia hengitystieoireita, että hän oli jäänyt sairauslomalle ja lopulta tapaturmaeläkkeelle, poliisi kertoo.Mies oli käynyt lukuisia kertoja lääkärissä tapaturmaansa liittyen. Oireisiin liittyvät perusteelliset tutkimukset olivat jääneet miehen voimakkaista oireista johtuen hieman vajaiksi.Vakuutusyhtiön tutkijat olivat selvittäneet tapausta ennen tutkintapyyntöä poliisille ja mies oli kertonut tutkijoille, että hänen liikunta- ja toimintakykynsä on ollut erittäin huono tapaturmasta lähtien.– Tutkijat olivat seuranneet miestä yleisillä paikoilla ja tutkijoiden havaintojen mukaan mies oli liikkunut normaalisti ja tehnyt raskaitakin liikunta- ja työsuorituksia, poliisi kertoo tiedotteessaan.Poliisi on kuulustellut tapauksessa runsaasti todistajia ja eri alojen asiantuntijoita.Tapaus on siirtynyt syyteharkintaan. Törkeästä petoksesta epäilty mies oli esitutkinnan alkuvaiheessa viikon ajan tutkintavankeudessa.