Kotimaa

Täällä pelattiin loton 10 miljoonan euron voittorivi

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Voittorivi pelattiin Helsingissä Roihuvuoren K-Marketissa, tiedottaa Veikkaus.Veikkauksen mukaan voittaja oli käyttänyt pelatessaan Veikkaus-korttia, joten hän saa voittonsa kolmen viikon karenssiajan kuluttua pankkitililleen.Kuluvan vuoden suurin lottovoitto on 15,5 miljoonaa euroa, joka on myös kaikkien aikojen suurin voitto. Jättipotti meni helmikuussa Lohjan Routionmäen Tarmo Lähikauppa MK Marketissa pelanneelle miehelle.Tänä vuonna 10 miljoonan euron voitto Lotosta tuli myös heinäkuussa, kun Lapualla Hietalan Kioskissa pelattuun riviin osui ainoa täysosuma.Helsingin Roihuvuoressa pelattu 10 miljoonan euron lottovoitto on siis tämän vuoden toinen 10 miljoonan euron voitto sekä kaikkien aikojen kolmas 10 miljoonan voitto.Yli kymmenen miljoonan päävoittoja lotossa on arvottu yhteensä yhdeksän kertaa.Ensi viikolla Loton täyspotti on 1,2 miljoonaa euroa.