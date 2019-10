Kotimaa

Oppilaat kertoivat karmeasta näystä äidin­kielen tunnilla – opettaja jäi pois töistä ja joutui poliisi­tutkinn

Kymenlaaksolaisella paikkakunnalla työskennellyttä miesopettajaa epäiltiin peräti kuudesta lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä yhdestä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta.Väitettyjen rikosten epäiltiin tapahtuneen viime vuoden syksyllä alakoulussa, jossa mies opetti kuudetta luokkaa.Asia tuli koulun tietoon melko tuoreeltaan, ja mies jäi sen jälkeen opetustoiminnasta pois. Koulun rehtorin mukaan asiaan suhtauduttiin ”erittäin vakavasti”. Myös paikkakunnan muut opetusviranomaiset seurasivat asiaa tarkkaan. Poliisi käynnisti asiassa rikostutkinnan.miehen oppilaat väittivät poliisikuulusteluissa, että mies tuli kesken oppitunnin auttamistilanteessa ”liian lähelle”. Oppilaat myös väittivät, että opettaja olisi esimerkiksi kosketellut heitä hiuksista, puristanut hartioista, taputtanut päähän ja koskenut käteen.– Se tulee ihan kiinni silleen, yksi oppilaista kertoi poliisille opettajan opettamistilanteesta.Toinen oppilas ei kertomansa mukaan halunnut edes pyytää opettajalta enää apua, koska tämä ”tulee liian lähelle, haisee pahalle ja on ällöttävä”.– Mut kyl se niinku tuli silleen aika lähelle. Niinku kumartu siihen ihan pulpetin viereen, toinen oppilaista sanoi poliisille.löytyi kuitenkin luonnollinen selitys sille, miksi miesopettaja tuli oppilaiden lähelle. Hänellä oli vikaa kuulossa, mistä todisteena oli lääketieteellinen selvitys.– Tämä voi selvityksen mukaan aiheuttaa (opettajalle) ongelmia arkipäivän tilanteissa saada selvää toisen puheesta varsinkin, jos ympäristössä on puheensorinaa tai muuta melunlähdettä häiritsemässä erottelukykyä, syyttäjän kesällä laatimissa papereissa lukee.– Todennäköisesti tämä selittää sen, että (opettaja) on oppitunnilla oppilaitaan pulpetin vierellä neuvoessaan ollut joidenkin oppilaiden mielestä liian tai jopa kiusallisen lähellä. On tietysti aivan selvää, että tällainen opetustilanne ei toteuta minkään rikoksen tunnusmerkistöä, syyttäjä kirjoitti.Opettaja sanoi poliisikuulusteluissa, että hänellä ei ollut mitään seksuaalisia tarkoituksia. Se ei syyttäjän päätöksistä ilmennyt, koskiko mies oppilaiden hiuksiin, ja jos koski, tekikö hän sen tahallisesti.mielestä yksittäiset hiuksiin ja käsiin koskettamiset eivät ole kuitenkaan millään lailla seksuaalisia tekoja eikä siten rikosoikeudellisesti rangaistavia, vaikka ne olisi tahallisesti tehty.– Jos kuitenkin esimerkiksi oppitunnilla tapahtunut oppilaan hiuksiin koskettaminen taikka muunkinlainen koskettaminen on ollut tarkoituksellinen teko, on selvää, että tällainen toiminta opettajan taholta olisi asiatonta ja erittäinkin moitittavaa käyttäytymistä oppilaita kohtaan. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tai minkään muunkaan rikoksen tunnusmerkistöä tällainen satunnainen koskettaminen ei kuitenkaan tahallisenakaan tekona täytä, syyttäjä kirjoitti.Opettajaa epäiltiin myös siitä, että hän olisi pitänyt koulun tietokoneessa lapsipornomateriaalia. Muutamat oppilaat ilmoittivat nimittäin havainneensa kesken äidinkielen oppitunnin opettajan tietokoneelta heijastuksen, jossa olisi ollut alastomia lapsia.takavarikoi asian selvittämiseksi opettajan työkoneen ja matkapuhelimen. Myös miehen kotiin tehtiin kotietsintä ja hänen teknisiä laitteitaan tutkittiin, minkä lisäksi myös opettajan auton liikkeitä selvitettiin.– Näissä toimenpiteissä (opettajan) hallusta ei löytynyt mitään rikosepäilyä tukevaa materiaalia, syyttäjä totesi.Myös oppilaiden kertomukset luokan seinälle heijastuneesta kuvasta tai videosta olivat keskenään ristiriitaisia. Syyttäjä katsoi, ettei opettaja syyllistynyt yhteenkään rikokseen, eikä nostanut syytteitä.Miesopettaja on jatkanut töitä toisessa koulussa.