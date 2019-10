Kotimaa

Kulukuria vaatinut Alavus osti maitokannuja 180 000 eurolla – Wenzel Hagelstamilta murska-arvio kauppa­hinnast

Arvotavaroiden asiantuntija Wenzel Hagelstamin hinta-arvio Alavuden maitokannuista on reilusti pienempi kuin kaupungin maksama hinta.





Alavuden kaupunginhallitus päätti syyskuussa ostaa 180 000 eurolla yhteensä 1 230 kappaletta Arabian maitokannuja kotiseutukeräilijä Kauko Välimäeltä https://www.is.fi/haku/?query=kauko+valimaelta IS kysyi asiantuntijan mielipidettä Alavuden kaupasta.– Saahan myyjä tietysti pyytää hyvää hintaa. Itse voisin kuvitella, että kannuista maksettaisiin noin 20 euroa kappaleelta, arvotavaroiden asiantuntija Wenzel Hagelstam https://www.is.fi/haku/?query=wenzel+hagelstam kertoo Ilta-Sanomille.Hagelstamin hinta-arvio kaikista maitokannuista yhteensä olisi siis 20 kertaa 1 230 eli 24 600 euroa. Alavuden kaupunki maksoi niistä siis 180 000.Hän ei tyrmää jo toteutunutta kauppaa, mutta ihmettelee ostajan eli Alavuden motiivia.– Hyvä myyjä saa tietysti pyytää kovaa hintaa. Mikä oli kaupungin ideana ostamisessa? Tätä ihmettelen ehkä enemmän kuin kovaa ostohintaa. Noin ison kokoelman pelkkä esillä pitäminenkin vaatii paljon tilaa, hän sanoo.

Onko arvotavaroiden myymisessä tai ostamisessa hinta-ansoja?

– Kannattaa aina pitää mielessä hyvä hinta laatusuhde, olitpa ostamassa tai myymässä tavaroita. Ostajilla tai myyjillä saattaa olla odotuksia teollisesti valmistetuista posliiniastioista. Toisaalta varsinkin nuoret ovat hyvin valistuneita. He tutkivat tavaroiden hintoja netistä, Hagelstam sanoo.Hänen mukaansa hintaa pohtiessaan myyjän ja ostajan oletukset ja motiivit voivat olla hyvin erilaisia.– Esimerkiksi Rörstrandin posliinituotteet tunnetaan hyvästä laadustaan. Ne ovat voineet olla ostamisen aikaan – vaikkapa sata vuotta sitten – kalliita ostajille. Jos vanhan tuotteen haluaisi nyt myydä, siitä ei silti välttämättä saisi kovin paljon. Toisaalta ostaja voisi tehdä hyvät kaupat, sillä hän voisi saada hyvälaatuisen tuotteen suhteellisen halvalla, Hagelstam kertoo.

Sopiiko säästökuurilla olevalle kaupungille?