Kotimaa

Kommentti: Ei ole aikaa väitellä ilmastonmuutoksen vakavuudesta

Me suomalaiset





Ilmastokeskustelussa

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Helsingin

Abiturientti Emma Löövi, 18, oli perjantaina kansainvälisenä tyttöjen päivänä Ilta-Sanomien päätoimittaja. Kyse oli Plan Internationalin Girls Takeover -tempauksesta, johon Ilta-Sanomat osallistui.