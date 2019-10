Kotimaa

Porin illassa ammuskeltiin: ”Kuului kolme laukausta, sitten tuli poliisi”





Porilainen mies joutui todistamaan illalla kahdeksan jälkeen ammuskelua, kun hän tuli asioimasta keskustan Antinkadun K-Marketista. Ammuskelua oli vastapäisen karaokebaarin edustalla.– Ensin luulin, että siinä oli raketti. Sitten kuului kolme laukausta, sitten poliisi tuli paikalle.Myöhemmin paikalle tuli lisää poliiseja ja ambulanssi.Ihmisiä läpi juoksemaan pakoon tilannetta.– Onni oli, että tultiin ulos takaovesta eikä etuovesta.Mies näki, kun poliisi sai kiinni ammuskelijan.– Poliisi tuli siihen ja sanoi, että kädet ylös, ja otti aseen pois.Porilainen mies muistelee, että pari vuotta sitten samassa paikassa oli samanlaista ammuskelua.Lounais-Suomen poliisin tilannekeskus vahvistaa, että Porissa on ammuskelua.– Siellä on ollut pieni tilanne päällä.Poliisi kertoo illalla tarkemmin tapahtumista. Poliisin mukaan Antinkadulla ravintolan edustalla kello 20 jälkeen mies ampui toista käsiaseella useita kertoja. Poliisi oli kohteessa nopeasti ja otti epäillyn kiinni. Mies ei tehnyt vastarintaa.Uhri on toimitettu sairaalahoitoon.