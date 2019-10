Kotimaa

Migri: Suuri osa irakilaisista turva­paikan­hakijoista oli sotilas­karkureita – ”Niin upseereita kuin rivisoti

Juuri nyt

Sotilaskarkurit

Maahanmuuttoviraston

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Asevelvollisuuden

Sotilaskarkuruus

Alkuvaiheessa