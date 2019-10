Kotimaa

Poliisi: Älä käytä näitä patruunoita – voit loukkaantua ja haulikkosi hajoaa

Armusa -nimiset haulikon patruunat





Käyttö lopettava heti

Kärkkäinen Oy: Huomattava turvallisuusriski

Palauta patruunat näin

Haulikkoampumista harrastavien pitää olla juuri nyt tarkkana. Poliisihallitukselle on ilmoitettu mahdollisesti viallisesta patruunaerästä.Patruunoita ammuttaessa seurauksena voi olla poliisin mukaan aseen rikkoutuminen ja ampujan vahingoittuminen. Kyseessä ovat haulikon patruunat.Poliisihallitus kertoo, mistä patruunoista on kyse.Tiedot viallisesta patruunaerästä:Kaliiperi: 12/76Merkki: ARMUSAEAN-koodit: 8436534390577, 8436534390508, 8436534390591.Patruunoiden käyttö on poliisihallituksen mukaan lopetettava välittömästi ja ne on palautettava Kärkkäinen Oy:lle.Näin kertoo yhtiö tiedotteessaan:– Viallinen erä on saapunut maahan heinäkuun alussa. Ennen heinäkuuta 2019 ostetut tuotteet ovat turvallisia. Muissa saman valmistajan patruunoissa vastaavaa vikaa ei ole.– Tuotteen käyttö on lopetettava välittömästi. Tuotteessa on havaittu huomattava turvallisuusriski ja kyseisen patruunan käyttö voi aiheuttaa vahinkoa ampujalle ja aseelle, Kärkkäinen Oy kertoo.Takaisin veto ja käyttökielto koskee patruunoita, joita on myyty Kärkkäinen Oy:n myymälöissä ja Karkkainen.com verkkokaupassa alkaen heinäkuusta 2019. Tuotteiden haulikoot no3, no4, ja no5 ja eankoodit: 8436534390577, 8436534390508, 8436534390591.Patruunat voi palauttaa Kärkkäinen Oy:n myymälöihin tai Matkahuollon kautta sopimusnumerolla 7030057 Karkkainen Oy/reklamaatiot, Ollilanojankatu 2, 84100 Ylivieska. Liitä lähetykseen mukaan yhteystietosi.