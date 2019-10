Kotimaa

Viikonloppuna sataa vettä, räntää ja lunta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sää on pilvinen ja monin paikoin sataa vettä, Etelä-Lapin tienoilla myös lunta. Pohjois-Lapissa on poutaa ja pilvipeite rakoilee.Päivälämpötila on etelässä noin 10 astetta, maan keskiosassa 5 – 8 astetta, Pohjois-Pohjanmaalla 1 – 5 astetta ja Lapissa 0 - 3 astetta.Lauantaina matalapaineen alue liikkuu vesisateineen maan etelä- ja keskiosan yli itään.Pohjoisessa satelee paikoin vähän vettä, Keski- Lapissa räntää ja lunta. Pohjois-Lapissa on poutaa.Maan keski- ja pohjoisosassa voimistuu pohjoisenpuoleinen, etelässä lännenpuoleinen tuuli.Päivälämpötila on etelässä 8 – 10 astetta, maan keskivaiheilla 4 – 8 astetta, Etelä-Lapissa 1 - 3 astetta, Pohjois-Lapissa nollan paikkeilla.Sunnuntaina lounaassa sää muuttuu selkeämmäksi. Paikoin satelee vettä ja räntää, Lapissa lunta.Päivälämpötiloissa ei ole merkittäviä muutoksia.