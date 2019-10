Kotimaa

Katso video hurjasta takaa-ajosta – mopopoika pakeni poliisia yli 90 km/h Kemissä

Kukaan ei menettänyt henkeään. Hurja takaa-ajo tallentui poliisin kuvaamalle videolle, josta on kooste tämän artikkelin yhteydessä.

Takaa-ajo

Pako

Hetken

Viitisen

sai alkunsa Kemin Ouluntiellä, kun poliisipartio kiinnitti huomiota parin mopopojan kulkuneuvoon. Toisen mopon rekisterikilpi oli peitossa.Poliisi lähti poikien perään, kytki pysäytysvalon, hätävilkut ja hälytysäänet päälle. Pojat eivät tästä kuitenkaan piitanneet, vaan he kiristivät vauhtiaan.Vauhti kiihtyi Ouluntiellä ainakin 80 kilometrin tuntinopeusvauhtiin, kun rajoitus oli 50 kilometriä tunnissa. Pojat ajoivat kävelytietä pitkin, ja yrittivät hätistää poliiseja kannoiltaan. Myös poliisipartio ajoi tovin kävelytiellä, ja pari jalankulkijaa oli vaarassa jäädä alle, ilmenee poliisin kuvaamalta videolta.jatkui Kiveliönkadulle, jossa vauhti kiihtyi yli 90 kilometrin tuntinopeusvauhtiin, kun rajoitus oli 40 kilometriä tunnissa. Poliisipartio ajoi kävelytietä pitkin ajaneen toisen mopopojan eteen, ja yritti pysäyttää tämän vauhdin. Mopopoika onnistui kuitenkin kiertämään poliisiauton. Tämän jälkeen poliisi keskittyi nimenomaisesti saman pojan kiinnisaamiseen. Toinen mopopoika meni nimittäin menojaan, eikä häntä saatu kiinni, minkä takia hän ei joutunut oikeuteenkaan.Poliisin takaa ajaman mopopojan vauhti nousi jälleen noin 90 kilometrin tuntinopeusvauhtiin. Poliisi ajoi poikaa takaa kävelytiellä, jossa tuli vastaan jalankulkija. Poika ajoi myös ison risteyksen läpi katselematta ympärilleen.kuluttua tapahtui todellinen vaaratilanne. Poika ajoi edelleen kävelytietä pitkin, ja poliisi ajoi perässä. Poika kääntyi vasemmalle Reservikomppaniankadulle, ajoi alikulkutunnelin läpi, kunnes vastaan tuli pari jalankulkijaa koirien kanssa. He onnistuivat täpärästi väistämään poikaa ja takaa tullutta poliisia. Kymmenisen sekuntia myöhemmin poika ohitti hurjannäköisesti myös tiellä liikkuneen pyöräilijän.minuuttia kestänyt takaa-ajo päättyi lopulta siihen, kun poika menetti moponsa hallinnan ja hän ajoi lumipenkkaan Keskikadulla. Poika lähti vielä juoksemaan karkuun, mutta poliisit saivat hänet lopulta kiinni.Lapin käräjäoikeus tuomitsi 17-vuotiaan pojan törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta ja ajoneuvorikkomuksesta 50 päiväsakkoon, joka teki hänen tuloillaan 300 euroa. Poika teki rikokset nuorena henkilönä. Takaa-ajo tapahtui tämän vuoden huhtikuussa.Lapin käräjäoikeuden viime kuussa antama tuomio on lainvoimainen.