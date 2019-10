Kotimaa

Viikonloppu alkaa sateisena

Päivän kuluessa lounaasta leviää vesisateita maan länsiosaan. Pohjoisessa sataa paikoin niin vettä kuin luntakin.Iltapäivällä lounaassa sataa jo paikoin, nämä yleistyvät illaksi. Poutaisinta ja osaksi aurinkoista on maan keskiosassa, varsinkin idässä. Pohjoisessa on enimmäkseen pilvistä ja satelee paikoin niin vettä kuin luntakin. Inarissa ja Utsjoella tulee lähinnä lumikuuroja.Päivälämpötila on aivan etelässä ja läntisimmässä Suomessa lähellä tavanomaista, muuten pari kolme astetta keskimääräistä kylmempää. Vähän tavanomaista kylmempää on laajalti myös idässä ja pohjoisessa.Yöllä lännessä ja pohjoisessa sataa monin paikoin, pohjoisessa myös räntää ja lunta. Perjantain kuluessa sateet yleistyvät vähitellen suuressa osassa maata etelätuulen vähän voimistuessa. Pohjois-Lapissa on laajalti poutaa.Lauantaina etelässä on sateisinta yöllä. Päivällä paikallisia sateita tulee siellä täällä, yleisimmin etelässä ja idässä. Lapissa tulee myös lunta. Ilmavirtaus on pohjoisenpuoleinen.Perjantaina Pohjois-Eurooppa kuuluu matalapaineenalueeseen. Sateita liikkuu nopeasti lännestä itään. Aurinkoisinta ja poutaisinta on mentäessä kohti läntistä Välimerta. Kreikan tienoilla sitä vastoin on hieman epävakaista paikallisine sadekuuroineen.