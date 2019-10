Kotimaa

Paljastivatko seinälle kirjoitetut kammottavat viestit murhaajan?

Toukokuun

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Colemanin

Yksi ihmisen sormenjälki voidaan tunnistaa tuhansien sormenjälkien joukosta rekisteristä ja sen sormenjäljen perusteella ihminen pystytään identifioimaan. Kielestä me emme pysty samanalaista rekisteriä tekemään.

Miten

5. päivä 2009 Sheri Coleman https://www.is.fi/haku/?query=sheri+coleman ja kaksi hänen poikaansa Gavin https://www.is.fi/haku/?query=gavin ja Garett https://www.is.fi/haku/?query=garett löydettiin surmattuina kotoaan Yhdysvalloista.Ensimmäisen kerroksen seiniin oli kirjoitettu punaisella graffitimaalilla tekstejä: ”Rangaistu”, ”Minä tarkkailen aina”, ”Haista paska ämmä”. Portaikossa oli teksti: ”Olet maksanut”. Gavinin sänkyyn oli maalattu teksti: ”Haista paska”.Perheenisä, merijalkaväessä palvellut koiranohjaaja, työskenteli evankelista Joyce Meyerin https://www.is.fi/haku/?query=joyce+meyerin turvallisuuspäällikkönä ja henkivartijana. Hän oli jo pitkään saanut uhkausviestejä sähköpostitse. Niissä uhattiin tappaa koko perhe. Viestejä tuli lopulta myös perheen postilaatikkoon.Surmapäivänä perheenisä oli lähtenyt aikaisin aamulla kuntosalille. Valvontakameran mukaan hän lähti pihasta klo 5.43.Tapaus sai yllätyskäänteen, kun perheenisästä tuli murhaepäilty. Yhtenä todisteena häntä vastaan olivat spreijatut viestit ja uhkausviestit. Perheidyllin taustalta paljastui isän salasuhde, ulkopuolista DNA:ta talosta ei löytynyt, uhrit olivat kuolleet ennen kuin isä poistui talosta.perheen tapaus on yksi kahdeksasta tapauksesta, jonka Poliisiammattikorkeakoulun poliisiviestinnän lehtori, poliisi Roosa Rentola https://www.is.fi/haku/?query=roosa+rentola esittelee kirjassaan Kielestä kiinni (Warelia).Rikostutkinnan perinteiset menetelmät kuten DNA, sormenjäljet, kuidut ja jalanjäljet ovat monelle tuttuja, mutta rikoksen selvittämisessä voidaan käyttää myös kielentutkimusta eli forensista lingvistiikkaa. Sen avulla voidaan hankkia oikeudellista näyttöä.Se oli yhtenä näyttönä yhdysvaltalaisen kirjepommittajan, Unabomberin tapauksessa. Iskuissa kuoli kolme ja loukkaantui 23.Suomessa forensinen lingvistiikka on kattotermi, jonka alle kuuluu myös forensinen fonetiikka, jota käytettiin Ulvilan murhatutkinnassa, kun keskusrikospoliisin tutkija analysoi Anneli Auerin https://www.is.fi/haku/?query=anneli+auerin soittamaa hätäpuhelua.kielentutkija voi sitten auttaa rikostutkinnassa? Tutkija voi auttaa selvittämään, kuka on tekstien kirjoittaja ja ovatko eri henkilöiden nimissä kirjoitetut tekstit todellisuudessa peräisin yhdeltä ja samalta henkilöltä. Tekstin avulla voi myös yrittää profiloida sen kirjoittajaa.Tutkimuksen kohteena voivat olla Rentolan mukaan vaikka väärennetyksi epäilty itsemurhakirje tai uhrin puhelimesta kuoleman jälkeen lähetetyt tekstiviestit, joilla yritetään peitellä henkirikosta.– Periaatteessa forensista lingvistiikkaa voi käyttää minkä tahansa rikoksen tutkimiseen, mihin liittyy kielellistä materiaalia. Rikostyypeistä esimerkiksi petosrikokset tehdään usein erehdyttämällä tekstien avulla. Laittomissa uhkauksissa voidaan tutkia tietystä ryhmästä, kuka on uhkauksen esittänyt tai profiloida, millainen on uhkauksen esittäjä, Rentola kuvaa.– Myös yksityisoikeudellisissa ja riita-asioissa kielentutkimusta voi hyödyntää esimerkiksi testamenttiasioissa, Rentola kertoo.

Voiko rikollinen jäädä sitten kiinni ”verbaalisen sormenjäljen” avulla?

Suomessa