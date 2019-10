Kotimaa

Tranbergin kahden vuoden pako päättyi maanantaina kello 17 – Krp kiittelee Espanjan poliisia

Cannonballin entinen johtaja Janne ”Nacci” Tranberg https://www.is.fi/haku/?query=janne+%E2%80%9Dnacci%E2%80%9D+tranberg on otettu kiinni Espanjassa. Asian vahvisti Ilta-Sanomille rikoskomisario Ritva Santtila https://www.is.fi/haku/?query=ritva+santtila keskusrikospoliisista.Pitkään Krp:n etsityimpien henkilöiden listalla ollutta Tranbergia on julkisuudessa kutsuttu usein ”Suomen etsityimmäksi rikolliseksi”.– Hänet on eilen otettu kiinni Espanjan Aurinkorannikolla, Fuengirolan ja Marbellan välissä.IS kysyi keskusrikospoliisista tarkemmin, miten kiinni ottaminen tapahtui.– Hänet otettiin kiinni maanantaina iltapäivällä noin kello 17 Suomen aikaa, Suomen poliisin Espanjan yhdysmies, rikoskomisario Kaj Björkqvist https://www.is.fi/haku/?query=kaj+bjorkqvist Krp:stä kertoo Ilta-Sanomille.

Missä hänet otettiin kiinni ja miten kaikki tapahtui?

– Tranberg otettiin kiinni julkisella paikalla, Espanjan aurinkorannalla Esteponassa. Kiinnioton suoritti erittäin ammattitaitoisesti, Espanjan poliisi Suomen poliisilta saatujen tietojen perustella, Björqkvist sanoo.Keskusrikospoliisi kertoi kiinniotosta myös Twitter-tilillään.Estepona on monien suomalaisten matkailijoiden tuntema pieni ja idyllinen satamakaupunki.

Mihin uuteen rikosepäilyyn kiinniotto perustui?

– Hänet otettiin kiinni kansainvälisen etsintäkuulutuksen perusteella. Kyseessä oli niin sanottu EAW-kiinniotto eli Euroopan unionin jäsenvaltioiden väliseen luovuttamiseen perustuva eurooppalainen pidätysmääräys, hän sanoo.– Suomen poliisi kiittää Espanjan poliisia yhteistoiminnasta, rikoskomisario Björqkvist korostaa.

Mikä on seuraava vaihe kiinnioton jälkeen?

– Nyt alkaa asiakirjaprosessi kiinniotetun luovuttamiseksi Suomeen, hän kertoo.Vuonna 1974 syntynyttä Tranbergia etsittiin aiemmin suorittamaan 649 päivää vankeusrangaistusta ja vastaamaan syytteisiin liudasta törkeitä veropetoksia.Lisäksi Tranberg vangittiin tänään tiistaina poissaolevana Helsingin käräjäoikeudessa. Vangitseminen liittyy uuteen rikosepäilyyn.– On ilmeisesti uusi juttu, mihin liittyen hänet on vangittu poissaolevana, Santtila sanoo.Santtila sanoo, että Tranbergin luovutuksessa Espanjasta Suomeen tullee kestämään viikoista kuukauteen.– Kahdesta viikosta kuukauteen ovat yleensä kestäneet luovutukset Espanjasta.Yksi Suomen etsityimmistä rikollisista ehti pakoilla poliisia lähes kaksi vuotta.Santtilan mukaan Tranbergin jäljille päästiin poliisin omien tiedustelutietojen perusteella ja Espanjan poliisin kanssa tehdyn yhteistyön tuloksena.Tranberg on ollut poliisin etsityimpien henkilöiden listalla, ja hänestä on tehty eurooppalainen pidätysmääräys.Kiinniotosta ja vangitsemisesta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.