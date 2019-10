Kotimaa

Kolea sää jatkuu – itään luvassa lumisateita

Tästä leviää lumisateita leviää Pohjois-Karjalaan ja Pohjois-Suomen itäosaan.Muualla maassa voi tulla jokunen heikko sadekuuro. Enimmäkseen sää on poutaista ja pilvipeite hieman rakoilee.Päivälämpötila on 3 – 7 astetta, itärajalla ja maan pohjoisosassa yhdestä pakkasasteesta kolmeen asteeseen.Keskiviikkona maan eteläosassa tulee vesisateita, pohjoisosassa hajanaisia vesi- tai lumisateita. Maan keskiosassa sää on poutaista ja aurinko näyttäytyy.Päivälämpötila on länsirannikon tuntumassa 5 – 8 astetta ja muualla maassa 1 - 5 astetta.Torstaina maan pohjoisosassa satelee paikoin räntää. Päivällä sää on vielä maan etelä- ja keskiosassa poutaista ja osin myös aurinkoista. Iltaa kohti lounaasta saapuu sateita myös etelään.Päivälämpötila vaihtelee Lounais-Suomen vajaasta 10 asteesta Lapin muutamaan lämpöasteeseen.