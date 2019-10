Kotimaa

Harvinainen arotasku bongattiin lintutapahtumassa Liperissä

Harvinaisin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

lintuhavainto Suomessa oli arotasku, kun Euroopan ja Keski-Aasian lintuharrastajat bongasivat viime viikonloppuna siivekkäitä. EuroBirdwatch-tapahtumassa laskettiin yhteensä yli neljä miljoonaa lintua, ilmoittaa BirdLife Suomi.Arotasku näyttäytyi Liperissä Pohjois-Karjalassa lauantaina. Laji on nähty meillä syksyn aikana viidesti ja aiemmin alle 40 kertaa.Koko tapahtuman harvinaisimpia lintuhavaintoja olivat Britanniassa tavattu sirittäjäsatakieli sekä Ruotsissa ja Hollannissa nähdyt siperianlepinkäiset.Runsaimmin sekä Suomessa että koko tapahtumassa bongattiin viikonloppuna valkoposkihanhia.EuroBirdwatchin tavoitteena on edistää linnustonsuojelua ja lintuharrastusta. Lintuseuranta on järjestetty lokakuun alussa vuodesta 1993.