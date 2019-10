Kotimaa

Alavuden ampumisia edelsi tuore avioero

Alavuden ampumistragedian taustalla oli tuore avioero. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeudesta selviää, että asetta käyttänyt mies ja hänen uhriksi joutunut vaimonsa olivat hakeneet avioeroa syyskuun alussa.Avioeron käsittely oli yhä kesken, kun mies ryhtyi ampumaan Alavudella viime perjantaina.Pohjanmaan poliisin mukaan noin 40-vuotias mies ampui kotipihallaan Rimmintiellä ensin toisen samanikäisen miehen. Sitten hän ampui hänestä eroamassa ollutta vaimoaan, joka oli myös pihalla.Lopuksi mies ampui itseään. Hän kuoli sairaalassa lauantaina.Poliisin mukaan alustavien tietojen perusteella näyttäisi, että rikosten motiivi oli mustasukkaisuus.Loukkaantunut ex-puoliso oli maanantaina yhä sairaalassa. Hänen vammojaan poliisi on luonnehtinut vakaviksi.Koska tekijä on kuollut, henkirikossyyte ei koskaan etene oikeuden käsittelyyn. Tapausta on tutkittu epäiltynä murhana, murhan yrityksenä ja ampuma-aserikoksena. Teossa käytetty ampuma-ase oli luvaton.