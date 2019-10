Kotimaa

Nuori nainen ammuttiin kotonaan Pietarsaaressa – poliisi pidättänyt kaksi miestä

7.10. 15:05

Surmatyö tehtiin uhrin kerrostaloasunnossa Pietarsaaren keskustassa.

Pietarsaaressa varhain sunnuntaiaamuna kuolleena löytynyt nuori nainen surmattiin ampuma-aseella, kertoo Pohjanmaan poliisi. Nainen oli syntynyt vuonna 1999.



Surmatyö tehtiin uhrin kerrostaloasunnossa Pietarsaaren keskustassa. Poliisi on pidättänyt teosta epäiltynä kaksi miestä, jotka ovat syntyneet vuosina 1985 ja 1977. Poliisi otti paikkakuntalaiset miehet kiinni tapahtumapaikalta ja sen välittömästä läheisyydestä. He olivat molemmat tekohetkellä naisen asunnossa, poliisi kertoo tiedotteessa.



Sunnuntaina poliisi kertoi, että miehiä epäillään taposta ja että he tunsivat naisen ainakin jollain tavalla.