Kotimaa

Alavuden murhasta epäilty kuoli

Poliisi kertoi maanantaina Twitterissä, että Alavuden henkirikoksesta epäilty mies on kuollut.Miestä epäiltiin viime perjantaina Alavuden Rimmintiellä tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta. Vuonna 1978 syntynyt mies ampui poliisin mukaan kotipihallaan kuoliaaksi samanikäisen paikkakuntalaisen miehen, joka kuoli heti.Sen jälkeen epäilty poliisin mukaan ampui pihalla ollutta entistä puolisoaan. Nainen loukkaantui vakavasti.Lopuksi mies ampui itseään. Hän kuoli sairaalassa jo seuraavana päivänä eli lauantaina. Poliisi tiedotti kuolemasta kuitenkin vasta maanantaina.Pohjanmaan poliisi kertoo, että alustavien tietojen perusteella teon motiivi näyttäisi olevan mustasukkaisuus. Loukkaantunut ex-puoliso on yhä sairaalahoidossa.Tapausta on tutkittu epäiltynä murhana, murhan yrityksenä ja ampuma-aserikoksena. Teossa käytetty ampuma-ase oli luvaton.Muokattu 7.10. kello 13.40: Lisätty tiedot epäillystä motiivista, tekijän itsemurhasta ja kuolinajasta.