Kolmannes autoista poistuu, kauppakeskukset katoavat ja kaupungeissa varaudutaan äärisäähän – tällainen on Suomi vuonna 2040

Kotimaa

Kolmannes autoista poistuu, kauppakeskukset katoavat ja kaupungeissa varaudutaan äärisäähän – tällainen on Suo

Kaupungit ovat ekologisempia ja vihreämpiä – autoja vähemmän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy





Virtuaalilasit

Robotit maassa ja ilmassa





Elintarviketeollisuus mullistuu

Elinkeinorakenne monipuolistuu





Väestö ja ihmissuhteet

Uhkakuvia ja mahdollisuuksia