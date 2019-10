Kotimaa

Valtiovarainministeriö saattaa joutua alentamaan arviotaan Suomen talouskasvusta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Lintilä piti mahdollisena alle prosentin kasvua

Päätökset menolisäyksistä mukana ennusteessa

Ennuste ei kerro vielä työllisyyspolitiikan tuloksista