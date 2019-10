Kotimaa

Poliisi tutkii Alavuden ampumista murhana – mies kuoli välittömästi, epäillyn ex-puoliso loukkaantui vakavasti

Poliisi sai hätäkeskuksen kautta ilmoituksen Rimmintiellä tapahtuneesta ampumavälikohtauksesta perjantai-iltana noin kello puoli yhdeksän aikaan.Poliisin tutkinnan perusteella on nyt selvinnyt, että paikkakuntalainen vuonna 1978 syntynyt mies ampui kotipihallaan vuonna 1978 syntyneen paikkakuntalaisen miehen. Uhri menehtyi välittömästi tapahtumapaikalla.Poliisin mukaan epäilty ampui tämän jälkeen pihalla ollutta ex-puolisoaan, joka loukkaantui vakavasti. Nainen on sairaalahoidossa ja hänen tilansa on vakava.Epäilty tekijä on viranomaisten hallussa. Poliisilla on hallussaan teossa käytetty ampuma-ase, joka oli luvaton.Poliisi tutkii tapahtunutta murhana, murhan yrityksenä sekä ampuma-aserikoksena.