Ensilumi satanut Jyväskylään ja Kuopioon – ja lisää on luvassa













Molemmissa kaupungeissa lunta on tullut havaintojen mukaan kaksi senttimetriä, kun vaadittu määrä ensilumelle on yksi sentti. Havainnot ensilumesta on tehty aamulla kello 9:n jälkeen.Myös Pirkanmaalla on tullut aamulla heikkoja lumikuuroja. Ensilumeen riittäviä kertymiä ei kuitenkaan ole mitattu.Ilmatieteen laitoksen mukaan Itä-Suomessa voi tänään iltaan mennessä sataa jopa kymmenen senttiä lunta.