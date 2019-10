Kotimaa

Ensilumi satanut Jyväskylään ja Kuopioon – ja lisää on luvassa

Nyt toistetaan : Hyinen sää valtaa Suomen – lämpötila ei nouse missään edes viiteen asteeseen 4.10. 10:15

Kuopiossa ja Jyväskylässä on satanut ensilumi, Ilmatieteen laitokselta kerrotaan.

Molemmissa kaupungeissa lunta on tullut havaintojen mukaan kaksi senttimetriä, kun vaadittu määrä ensilumelle on yksi sentti. Havainnot ensilumesta on tehty aamulla kello 9:n jälkeen.



Myös Pirkanmaalla on tullut aamulla heikkoja lumikuuroja. Ensilumeen riittäviä kertymiä ei kuitenkaan ole mitattu.



Ilmatieteen laitoksen mukaan Itä-Suomessa voi tänään iltaan mennessä sataa jopa kymmenen senttiä lunta.







Katso sadetutka ja lähituntien sääennuste IS:n Supersää-palvelusta.